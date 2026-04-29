ФСБ задержала в Крыму россиянина, готовившего по заданию Киева теракт и диверсию

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 49-летнего россиянина, планировавшего по заданию украинских спецслужб совершить теракт в отношении руководителя одной из правоохранительных структур региона и диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Об этом в среду сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Для совершения теракта и диверсий мужчина должен был использовать самодельные взрывные устройства, затем он планировал покинуть РФ. У задержанного было изъято готовое к применению радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия массой 2 килограмма, а также взрывчатка и устройства для сборки еще двух бомб.
В отношении россиянина возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств.
