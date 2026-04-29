Троих продавцов черной икры задержали в Москве

Правоохранители задержали в Москве троих человек, которые занимались незаконной продажей черной икры. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— По данным следствия, не позднее сентября 2025 года фигуранты с целью получения материальной выгоды, организовали в Москве незаконную продажу икры осетровых рыб, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. Трое участников преступной группы задержаны, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Женщина продала силовику три банки черной икры и получила за них 30 тысяч рублей. Подозреваемым предъявили обвинение. Правоохранители провели обыски у фигурантов, у них дома нашли более 30 литров рыбной продукции осетровых видов. Следователи работают над установлением личностей всех участников преступной схемы.
В декабре прошлого года россиянин пытался вывезти из страны более пяти килограммов черной икры. Его задержали в аэропорту Домодедово. Стоимость икры оценили в 340 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.