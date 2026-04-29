Троих продавцов черной икры задержали в Москве

В декабре прошлого года россиянин пытался вывезти из страны более пяти килограммов черной икры. Его задержали в аэропорту Домодедово. Стоимость икры оценили в 340 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.