Сотрудники МЧС локализовали возгорание на НПЗ в Туапсе

Оперативные службы локализовали в краснодарском крае возгорание на НПЗ в Туапсе. Об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб региона.
Отмечается, что пожар локализовали в 07:05 [мск]. По состоянию на утро 29 апреля с огнем боролись 312 человек. использовалось 73 единицы техники.
Ранее стало известно, что Туапсе вновь подвергся атаке украинских БПЛА. ВСУ в очередной раз попытались нанести удары по объектам на территории города в ночное время. В результате падения фрагментов дронов на местном НПЗ начался пожар.
Глава муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в Туапсе Краснодарского края временно приостановлена подача воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной станции на горящем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).