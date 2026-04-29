Сотрудники МЧС локализовали возгорание на НПЗ в Туапсе

В Туапсе локализовали возгорание на НПЗ.

Источник: Комсомольская правда

Оперативные службы локализовали в краснодарском крае возгорание на НПЗ в Туапсе. Об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб региона.

Отмечается, что пожар локализовали в 07:05 [мск]. По состоянию на утро 29 апреля с огнем боролись 312 человек. использовалось 73 единицы техники.

Ранее стало известно, что Туапсе вновь подвергся атаке украинских БПЛА. ВСУ в очередной раз попытались нанести удары по объектам на территории города в ночное время. В результате падения фрагментов дронов на местном НПЗ начался пожар.

Глава муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в Туапсе Краснодарского края временно приостановлена подача воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной станции на горящем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

