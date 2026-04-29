Волгоградец может «загреметь» на 10 лет в колонию за запрещенное растение

Наркобойцы Среднеахтубинского района наведались к местному жителю и обнаружили у него в сарае два пакета и одну коробку запрещенного растения. Вес частей конопли составил около 320 граммов.
Мужчина пояснил, что нарвал ее на пустыре неподалеку и высушил для личного употребления. От медосвидетельствования он отказался, за что и был задержан.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — “Незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере”. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
