Волгоградец может «загреметь» на 10 лет в колонию за запрещенное растение

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — «Незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере».

Наркобойцы Среднеахтубинского района наведались к местному жителю и обнаружили у него в сарае два пакета и одну коробку запрещенного растения. Вес частей конопли составил около 320 граммов.

Мужчина пояснил, что нарвал ее на пустыре неподалеку и высушил для личного употребления. От медосвидетельствования он отказался, за что и был задержан.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — “Незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере”. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что в Волжском на посту «Плотина ГЭС» задержали бывшего участника команды КВН «Халатные люди» с судимостью за хранение наркотиков.