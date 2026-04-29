Украинский дрон не долетел до цели и рухнул в казахстанских степях

Жители приграничного села Алимбетовка в Актюбинской области стали свидетелями происшествия. Рядом с населённым пунктом рухнул беспилотный летательный аппарат, который принадлежит ВСУ. Об этом узнал Mash.

Источник: Life.ru

Грохот от падения тяжелого объекта раздался около 08:30 по местному времени. Местные сельчане сразу заметили обломки устройства, оказавшегося неподалеку от границы с российским Орском.

Сейчас прилегающая территория оцеплена. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов Казахстана для выяснения обстоятельств случившегося.

Эксперты пока воздерживаются от официальных комментариев о типе устройства. В ближайшее время специалистам предстоит изучить «начинку» БПЛА и определить точный маршрут его полёта.

Напомним, что ночью взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области. Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
