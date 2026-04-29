Калужская полиция раскрыла убийство мужчины в лесу спустя 22 года

В Калужской области задержали 58-летнего мужчину по подозрению в убийстве, совершенном более 20 лет назад. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным следствия, преступление произошло в апреле 2004 года. Тело 21-летнего мужчины тогда нашли в заброшенном коллекторе в лесополосе, однако установить личность преступника сразу не удалось.
В ходе работы по раскрытию дел прошлых лет правоохранители вышли на предполагаемого убийцу. Им оказался знакомый погибшего, мотивом преступления, по версии следствия, стали денежные разногласия.
Отмечается, что подозреваемый вывез мужчину в лес и убил, после чего спрятал тело. В настоящее время он арестован, возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, передает Lenta.ru.
