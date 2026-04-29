Драка у отдела полиции — многодетная мать сцепилась с женой инспектора ДПС

В Хабаровском крае произошел конфликт с участием многодетной матери и жены сотрудника ДПС.
По данным канала, инцидент произошел возле отдела полиции и перерос в потасовку. Участницы подали заявления после произошедшего.
Сообщается, что одной из причин конфликта могли стать личные отношения, пишет телеграм-канал Amur Mash.
Также указывается, что в ходе столкновения одна из женщин схватила оппонентку за волосы.
После инцидента многодетная мать направила жалобу. Отмечается, что сотрудники ДПС были привлечены к ответственности за оформление документов задним числом.
Ранее в сети появлялись кадры с участием этой женщины, на которых она танцует перед патрульным автомобилем.
По имеющейся информации, у нее трое малолетних детей. Сообщается, что ранее дети были переданы отцу.
Читайте также: Драки в полуфинале — КХЛ наказала тренеров и игроков «Локомотива» и «Авангарда».