Суд в Волгоградской области отказал банку в долге с сестры погибшего в СВО

В ходе разбирательства суд установил, что военнослужащий погиб 25 июля 2024 года при исполнении обязанностей во время прохождения службы. Суд применил нормы федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ. Согласно этому закону, гибель военнослужащего в период проведения специальной военной операции прекращает кредитные обязательства как самого военного, так и членов его семьи.