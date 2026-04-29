Суд в Волгоградской области отказал банку в долге с сестры погибшего в СВО

Родственница бойца не будет платить его кредит.

Новониколаевский районный суд Волгоградской области отказал банку во взыскании долга с сестры военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.

Кредитная организация требовала с наследницы 29 426 рублей просроченной задолженности по договору кредитной карты. Сестра бойца была привлечена к делу как соответчик, поскольку вступила в наследство после его гибели.

В ходе разбирательства суд установил, что военнослужащий погиб 25 июля 2024 года при исполнении обязанностей во время прохождения службы. Суд применил нормы федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ. Согласно этому закону, гибель военнослужащего в период проведения специальной военной операции прекращает кредитные обязательства как самого военного, так и членов его семьи.

Сестра была признана членом семьи, и в иске банку отказали полностью. Решение вступило в законную силу.

Ранее волгоградцев предупредили о новой ловушке мошенников с обратным переводом.