Суд в Волгоградской области отказал банку в долге с сестры погибшего в СВО

Новониколаевский районный суд Волгоградской области отказал банку во взыскании долга с сестры военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.
Кредитная организация требовала с наследницы 29 426 рублей просроченной задолженности по договору кредитной карты. Сестра бойца была привлечена к делу как соответчик, поскольку вступила в наследство после его гибели.
В ходе разбирательства суд установил, что военнослужащий погиб 25 июля 2024 года при исполнении обязанностей во время прохождения службы. Суд применил нормы федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ. Согласно этому закону, гибель военнослужащего в период проведения специальной военной операции прекращает кредитные обязательства как самого военного, так и членов его семьи.
Сестра была признана членом семьи, и в иске банку отказали полностью. Решение вступило в законную силу.
