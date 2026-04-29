МВД объявило в розыск вора в законе Мераба Сухумского

Следователи Министерства внутренних дел России объявили в международный розыск вора в законе Мераба Джангвеладзе, известного по прозвищу Мераб Сухумский. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в правоохранительных органах.
— Мераба Джангвеладзе объявили в международный розыск по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ), — передает слова собеседника ТАСС.
Следователи ходатайствуют перед судом о заочном аресте мужчины. Меру пресечения фигуранту изберут 30 апреля.
Уголовное дело в отношении Сухумского возбудили в июне прошлого года. По данным следствия, он занимает криминальное положение с 1985 года. Мужчина не раз подвергался уголовному преследованию, он скрывается за рубежом.