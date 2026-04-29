Подросток погиб при случайном выстреле — обстоятельства устанавливаются

В посёлке Солёное Днепропетровской области Украины, по сообщениям Telegram-каналов, произошёл смертельный инцидент с участием подростка.
Как утверждается, 17-летний юноша взял пистолет, принадлежащий его старшему брату, и показывал его знакомым. В этот момент произошёл выстрел.
По предварительным данным, пуля попала в самого подростка, полученные травмы оказались смертельными.
Официального подтверждения информации на момент публикации нет. Правоохранительные органы не раскрывали детали, сведения о происшествии в открытых сводках отсутствуют.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
