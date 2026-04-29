В Белгородской области от атак ВСУ погиб человек

БЕЛГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территорию Белгородской области, за минувшие сутки в результате ударов погиб мирный житель, еще 10 получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка вследствие удара дрона по легковому автомобилю ранены трое мирных жителей, всем пострадавшим оказана помощь в городской больнице № 2 г. Белгорода, лечение продолжат амбулаторно. Автомобиль уничтожен огнем. Также вчера в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, получивший баротравму 26 апреля в селе Новая Таволжанка при атаке дрона, помощь оказана, он отпущен на амбулаторное лечение. От атак беспилотников в городе Шебекино поврежден грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — социальный объект, в селе Вознесеновка — частное домовладение, рано утром в городе Шебекино атакован дроном коммерческий объект — повреждены оборудование и навес», — говорится в сообщении.

В Белгородском округе в результате атак ВСУ ранены мужчина и женщина, которые доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики оказывают им всю необходимую помощь. От ударов беспилотников повреждены легковые автомобили, оборудование на территории предприятия, частные дома и МКД. В Волоконовском округе в результате атаки дрона погиб мужчина.

Грайворонский округ подвергся обстрелу с помощью двух авиабомб — пострадали двое мужчин, врачи городской больницы № 2 Белгорода оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. В округе частично разрушен социальный объект, уничтожены частный дом и легковой автомобиль, повреждены легковые автомобили, надворные постройки, предприятие, частный дом, инфраструктурный объект. В Краснояружском округе от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранены двое мужчин, которые проходят лечение в городской больнице № 2 Белгорода. В результате атак БПЛА повреждены автомобили, корпус сельхозпредприятия.

Также в Ракитянском водитель «Газели» получил баротравму от сдетонировавшего рядом беспилотника. В областной клинической больнице ему оказали помощь, после чего он был отпущен домой на амбулаторное лечение. Кроме того, 28 апреля в городской больнице № 2 Белгорода оказана помощь мужчине с баротравмой, пострадавшему от атаки беспилотника 27 апреля, госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно. В округе от удара FPV-дрона поврежден социальный объект.

