Следствие установило: пропавшая на Кубани девочка стала жертвой хладнокровного убийцы

Следственный комитет подтвердил: смерть ребенка носит насильственный характер. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий в соседнем хуторе Белый.
Как сообщили в ведомстве, подозреваемый уже задержан. В ходе предварительного допроса он дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах совершения преступления. Сейчас на месте обнаружения тела работают эксперты-криминалисты, собирающие улики, которые станут основой доказательной базы в суде.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего». Следователи продолжают устанавливать мотивы и все детали того, как именно 11-летняя девочка оказалась в руках преступника.
Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля около половины пятого вечера и не вернулась. На поиски вышли полиция и волонтёры «ЛизаАлерт». Спустя пять дней нашли её тело.
