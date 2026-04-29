Иностранец пытался вывезти из России в Китай более 900 шкур хорька

Таможенники задержали в аэропорту Шереметьево иностранца, который планировал вывезти из России в Китай 930 шкур хорька. Их стоимость оценили почти в 1,2 миллиона рублей. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ФТС России.
Мужчина признался, что купил товар на одном из московских рынков. По его словам, в дальнейшем он планировал продать шкуры. Теперь иностранцу грозит возбуждение уголовного дела. За контрабанду стратегически важных товаров он может отправиться за решетку на срок до пяти лет.
Ранее девушка и мужчина пытались вывезти из России более 700 шкур соболя. Они планировали доставить товар в Китай. Злоумышленников задержали в аэропорту Шереметьево. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. По решению суда их отправили в СИЗО.