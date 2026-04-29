В Туапсе собрали почти 10 тысяч кубометров загрязненного грунта

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщили в оперативных службах. Мероприятия ведутся в круглосуточном режиме, передает оперштаб Кубани.

Источник: Коммерсантъ

По состоянию на 29 апреля собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, из них 2523 кубометра — за последние сутки.

Работы проводятся на трех основных участках: в районе морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, по течению и в устье реки Туапсе, а также на прибрежной полосе от места впадения реки в Черное море на протяжении порядка одного километра.

В ликвидации последствий задействованы 323 человека и 51 единица техники, включая сотрудников МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий топливно-энергетического комплекса. В течение дня планируется дальнейшее наращивание группировки сил и средств.

