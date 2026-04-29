В Воронежской области трактор потерял колесо и наехал на пешехода

Роковое стечение обстоятельств стало причиной ДТП в Павловском районе Воронежской области. При движении по трассе «Дон» у трактора МТЗ-80 «Беларус», которым управлял 38-летний водитель, отсоединилось колесо. Транспортное средство потеряло управление и наехало на пешехода, 38-летнего жителя города Брянска.
Пешеход в результате аварии получил различные травмы, его доставили на «скорой» в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 66 ДТП. Из них 38 — в Воронеже. В 4 авариях травмы различной степени тяжести получили 3 человека, 1 человек погиб.