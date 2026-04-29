Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области трактор потерял колесо и наехал на пешехода

Серьезное ДТП произошло в Павловском районе Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Роковое стечение обстоятельств стало причиной ДТП в Павловском районе Воронежской области. При движении по трассе «Дон» у трактора МТЗ-80 «Беларус», которым управлял 38-летний водитель, отсоединилось колесо. Транспортное средство потеряло управление и наехало на пешехода, 38-летнего жителя города Брянска.

Пешеход в результате аварии получил различные травмы, его доставили на «скорой» в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 66 ДТП. Из них 38 — в Воронеже. В 4 авариях травмы различной степени тяжести получили 3 человека, 1 человек погиб.