Собака обнаружила в аэропорту Красноярска 40 тысяч долларов контрабанды

Служебная собака помогла таможенникам уличить авиапассажира, пытавшегося перевезти через границу крупную сумму в американской валюте. Инцидент произошел в аэропорту Красноярска перед рейсом в Ташкент.
Сотрудники таможни остановили в «зеленом коридоре» 46-летнего гражданина, готового вылететь в Узбекистан. Мужчина привлек внимание специалистов благодаря собаке по кличке Ева, которую заинтересовала ручная кладь пассажира.
При досмотре оказалось, что у путешественника, кроме 50 тысяч рублей, имеется иностранная валюта — 40 тысяч долларов США. Деньги были рассредоточены в карманах и спрятанной в рюкзаке сумке.
В Красноярской таможне пояснили, что россиянин намеревался незаконно переместить деньги в другую страну. С 2022 года суммы, превышающие 10 тысяч долларов, подлежат письменному декларированию, а пассажир проигнорировал эту процедуру.
Возбуждено дело о крупной контрабанде.