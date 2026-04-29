СМИ: в Казахстане после падения беспилотника произошел пожар

На территории Актюбинской области Казахстана зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел 29 апреля 2026 года в Каргалинском районе, который расположен недалеко от российского Орска, подвергшегося сегодня атаке украинских дронов.
Как уточняет издание «Курсив», после падения аппарата начался пожар, охвативший около 500 квадратных метров сухостоя. Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими сотрудниками ДЧС области.
Департамент полиции Актюбинской области совместно с уполномоченными службами проводит проверку фрагментов летательного аппарата. «Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — пояснили в ведомстве.