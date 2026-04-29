На трассе в сторону Красноярска пропал награжденный медалью Леонид Петряну

На трассе в сторону Красноярска пропал награжденный медалью «За проявленное мужество» 18-летний Леонид Петряну. Ориентировку в социальных сетях разместили волонтеры отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.
Предварительно, парень выехал в сторону Красноярска на попутном автотранспорте и перестал выходить на связь с родственниками. Он может находиться в соседней Кемеровской области.
Публикуем приметы пропавшего:
Рост около 175 сантиметров, худой, русые волосы, короткая стрижка. Был одет: белая кофта, серые спортивные штаны, серые кроссовки.
Если вы знаете, где может находиться юноша, то позвоните по номеру: 8 (391) 249−01−4, 112 или 8−950−99−66−066 (волонтеры).
Напомним, что в мае 2023 года еще 15-летний Леонид спас от падения из окна маленького мальчика. Уже 1 ноября в Совете Федерации состоялась юбилейная десятая Церемония чествования и награждения детей-героев — тогда школьнику и вручили медаль.