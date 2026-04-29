Смерть за 40 минут до прибытия потрясла пассажиров поезда сообщением Алматы — Актобе

«На станции Алга в двенадцатом купейном вагоне внезапно стало плохо 60-летнему мужчине, у которого, по предварительным данным, случился сердечный приступ», — указывается в Telegram-канале Halyqstan.
Отмечается, что пока начальник поезда и неравнодушные люди отчаянно пытались провести реанимацию, другие свидетели столкнулись с пугающей реальностью: по словам очевидцев, в вагоне не оказалось даже тонометра и элементарных медикаментов. В Актобе уже ждала бригада скорой помощи.
«В социальных сетях уже разгораются споры о том, насколько поезда готовы к подобным экстренным случаям. Эта смерть заставляет задуматься о том, в каких условиях приходится путешествовать казахстанцам. В душных вагонах с наглухо закрытыми окнами и порой неработающей вентиляцией даже здоровому человеку может стать плохо, не говоря уже о тех, чье сердце не выдерживает таких “парилок”, — говорится в посте.
В АО «Пассажирские перевозки» корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 27 апреля 2026 года в пути следования пассажирского поезда № 033 сообщением Алматы — Актобе у пассажира 1966 года рождения резко ухудшилось самочувствие.
«Начальник поезда незамедлительно оказал первую медицинскую помощь и оперативно организовал вызов бригады скорой медицинской помощи. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть пассажира. В соответствии с установленными требованиями каждый вагон оснащен универсальной медицинской аптечкой. Кондиционер работал в штатном режиме», — отметили в организации.
В АО «Пассажирские перевозки» выразили искренние соболезнования родным и близким пассажира. В ДП на транспорте корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по факту скоропостижной смерти пассажира в поезде сообщением Алматы — Актобе отделом полиции на транспорте станции Актобе возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Предварительная причина смерти — хроническое заболевание», — сообщили в пресс-службе ведомства.