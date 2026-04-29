В популярном ресторане Алматы вспыхнул пожар во время поздравления гостей

О возгорании стало известно из социальной сети Threads. Как уточнила автор публикации, инцидент произошел в ночь на 29 апреля 2026 года.
«В полночь началось поздравление гостей. Сотрудники зажгли свечи и фейерверки, и в какой-то момент искра зацепила декор в зале. Почти сразу началось возгорание. Все произошло за считанные секунды, люди растерялись, началась паника. К счастью, огонь удалось остановить очень быстро. Еще минута — и последствия могли быть гораздо серьезнее», — написала очевидец.
За подробностями мы обратились в пресс-службу ДЧС Алматы, но там нам сообщили, что на пульт «101» обращений по данному факту не поступало.
По информации, выявленной в социальных сетях, сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы будут проведены соответствующие проверочные мероприятия в установленном законодательством порядке.
Также сообщается, что при поступлении жалобы или официального обращения, а также по результатам выяснения всех обстоятельств произошедшего ДЧС будут приняты меры административного реагирования.
«ДЧС призывает граждан и представителей бизнеса строго соблюдать требования пожарной безопасности. В случае возникновения пожара или признаков возгорания необходимо незамедлительно сообщать по номеру “101”, — заключили в пресс-службе.
Обновлено в 14:10.
Как позднее добавили в ДЧС Алматы, в рамках проведенных проверочных мероприятий установлено, что в ночное время в указанном заведении проводилось мероприятие — празднование дня рождения. При этом для украшения праздничного торта были использованы свечи-фейерверки (пиротехнические изделия для тортов), в результате теплового воздействия произошло возгорание горючих декоративных элементов помещения.
«В отношении собственника возбуждено два административных материала по ч. 1 ст. 410 КоАП РК по факту нарушений п. 222 Правил пожарной безопасности, выразившихся в использовании в помещении пиротехнических изделий, и ст. 16 Закона РК “О гражданской защите” — за несообщение о пожаре в противопожарную службу, предусматривающих штрафы в размере 15 МРП (64 875 тенге. — Прим. ред.) каждый», — уточнили в пресс-службе ведомства.
27 апреля 2026 года пожар вспыхнул на рынке стройматериалов близ «Алтын Орды».