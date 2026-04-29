В Башкирии при пожаре в квартире погибли мать и дочь

По данным пресс-службы МЧС по РБ, пожарные расчёты оперативно прибыли на место происшествия. В трёхкомнатной квартире горело домашнее имущество, из-за чего быстро распространилось сильное задымление. У входной двери горящей квартиры были обнаружены тела двух женщин: 66-летней дочери и её 92-летней матери. Выбраться самостоятельно они не смогли.
Благодаря слаженным действиям звена газодымозащитной службы из огня и дыма удалось спасти ещё троих человек. Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие квартиры. Возгорание было ликвидировано на площади 5 кв. м.
Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и точную причину возгорания.
