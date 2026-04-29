Соседа по общежитию арестовали после поножовщины в Волгограде

Трагедия произошла в Красноармейском районе Волгограда: местный житель нанес своему соседу по общежитию серьезные ножевые ранения. Пострадавшего пришлось госпитализировать. Подозреваемого задержали, и суд принял решение о его аресте, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию облсуда.
Инцидент случился 21 апреля 2026 года в общежитии № 122 на улице Мачтозаводской. По данным следствия, Игорь К. из-за личной неприязни нанес своему соседу не менее четырех ударов кухонным ножом прямо в общем коридоре. В результате этих действий пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, которое повредило селезенку. Такие травмы, по заключению экспертов, относятся к тяжкому вреду здоровью, так как представляли опасность для жизни.
Во время допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Несмотря на это, в суде Игорь К. возражал против того, чтобы ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению суда, Игорь К. будет находиться в СИЗО до 22 июня 2026 года.