В Краснодарском крае задержали убийцу пропавшей 11-летней школьницы

В Краснодарском крае завершились поиски 11-летней Анны Цюпрак, пропавшей пять дней назад. Девочка была найдена погибшей, а по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний местный житель. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Школьница вышла из дома 24 апреля и перестала выходить на связь. К масштабным поисковым мероприятиям были привлечены волонтеры и экстренные службы: за пять суток было выполнено 179 поисковых задач, а общая протяженность обследованной местности превысила 2000 километров.
По версии следствия, 24 апреля подозреваемый встретил девочку на улице в поселке Стрелка, усадил в свой автомобиль и в ходе поездки задушил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело за пределы хутора и спрятал его в районе водоема. На допросе задержанный признал свою вину.
Как передает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК, продолжается расследование уголовного дела по факту убийства малолетней.
«Благодаря грамотной работе следователей установлено лицо, совершившее преступление — им оказался 31-летний местный житель, который задержан следователем СК России», — цитирует агентство сообщение ведомства.