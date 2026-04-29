Смертельное ДТП с грузовиком произошло на съезде КАД у Мурманского шоссе

Смертельная авария произошла на внешнем кольце КАД утром 29 апреля. На 51-м километре столкнулись грузовик и минивэн Volkswagen. В результате один человек погиб, еще двое пострадали, включая ребенка.
Машины ехали в одном направлении, когда произошло столкновение. От удара пассажир минивэна скончался на месте.
— Еще двое — водитель минивэна и находившийся в салоне ребенок — получили травмы. Медики осмотрели пострадавших и решили госпитализировать их, — пишет 78.ru со ссылком на пресс-службу «Леноблпожспаса».
На месте аварии работают спасатели 150-й пожарной части Всеволожского отряда. Из-за ДТП в Кудрово перекрыли одну полосу на внешнем кольце КАД. Движение на этом участке затруднено. Обстоятельства столкновения выясняются.
Ранее «КП-Петербург» писала, что пенсионер с портфелем замертво упал на пешеходном переходе на улице Доблести.