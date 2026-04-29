Беспилотник рухнул в Казахстане недалеко от границы с РФ

В Актюбинской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях 29 апреля 2026 года. Сообщалось, что местные жители услышали громкий звук в районе 8:30. Затем недалеко от села Алимбет, находящегося недалеко от границы с Россией, поднялся дым.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области прокомментировали инцидент.

«Департамент полиции Актюбинской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Каргалинском районе. Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Это не первый случай падения беспилотников в Казахстане. В феврале 2025-го на территории села Уялы Бокейординского района Западно-Казахстанской области нашли неизвестный летательный объект. 23 октября 2025 года сообщалось о взрыве беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. 26 марта 2026 года сообщалось об обнаружении еще одного в беспилотника в Западно-Казахстанской области. В Министерстве обороны комментировали, что по каждому такому случаю проводятся расследования.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше