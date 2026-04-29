Пенсионер из Уфы раскусил аферистов и не отдал им свои 15 млн рублей

По данным МВД по РБ, мошенники взяли в оборот 70-летнего жителя Уфы. В течение недели, с 21 по 27 апреля, на него обрушился шквал звонков и сообщений от «службы безопасности». Аферисты действовали по классической, но отточенной схеме.
Сначала с мужчиной связался «сотрудник отдела кадров».
Затем в дело вступил «специалист портала Госуслуги», который напугал пенсионера взломом его личного кабинета.
Финальный аккорд — звонки от «представителей ФСБ и Центробанка». Они убедительно рассказывали о «мошеннических действиях» и уверяли, что единственный способ спасти 15 миллионов рублей — это немедленно перевести их на так называемые «безопасные счета».
Злоумышленники использовали все методы социальной инженерии, чтобы втереться в доверие и заставить жертву паниковать. Однако пенсионер проявил невероятную выдержку. Вместо того чтобы поддаваться панике, он проанализировал ситуацию, распознал обман и понял, что общается с мошенниками. Мужчина немедленно прекратил все контакты с аферистами и обратился в полицию.
