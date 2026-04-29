Двойной наезд: суд вынес приговор участникам смертельного ДТП

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Прокуратура Солигорского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении водителей, которые нарушили правила дорожного движения и совершили двойной наезд на пешехода, в результате чего он погиб, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Источник: Sputnik.by

Смертельное ДТП произошло вечером 4 января 2025 года около деревни Косыничи Солигорского района. Более года шло расследование причин и обстоятельств аварии, которое завершилось судебным процессом.

В Генпрокуратуре рассказали подробности трагического случая. Так, 4 января 2025 года, около 18:20, 44-летний мужчина, управляя служебной иномаркой Mercedes-Вenz, ехал по деревне Радково. Скорость его автомобиля, как установило разбирательство, превышала максимально разрешенную.

«В это время на 141-ом километре трассы, около д. Косыничи Солигорского района, 55-летний мужчина переходил дорогу слева направо относительно направления движения машины», — рассказали в прокуратуре.

Заметив пешехода, водитель иномарки не применил экстренного торможения и сбил мужчину, в результате чего тот получил множественные телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкие, уточнили в Генпрокуратуре.

Исходя из информации, полученной в ходе судебного следствия, примерно через 15 минут по тому же участку дороги в том же направлении двигался другой автомобиль — Chrysler Voyager. Его водитель также, увидев лежащего на проезжей части человека, не смог вовремя остановить машину и совершил второй наезд на пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сообщается, что водители признали свою вину частично.

Суд Солигорского района, в котором рассматривалось дело о смертельном ДТП, назначил водителю Mercedes-Вenz 4 года 6 месяцев «химии», водителю Chrysler Voyager — 4 года в исправительной колонии открытого типа. Также оба водителя на пять лет лишены права управлять автомобилем.

Кроме того, в качестве компенсации родственникам погибшего водитель Chrysler Voyager должен выплатить 25 тысяч рублей. Еще 45 тысяч рублей обязано выплатить предприятие, которому принадлежит автомобиль Mercedes-Вenz, участвовавший в ДТП.

В Генпрокуратуре уточнили, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.