Двойной наезд: суд вынес приговор участникам смертельного ДТП

Смертельное ДТП произошло вечером 4 января 2025 года около деревни Косыничи Солигорского района. Более года шло расследование причин и обстоятельств аварии, которое завершилось судебным процессом.
В Генпрокуратуре рассказали подробности трагического случая. Так, 4 января 2025 года, около 18:20, 44-летний мужчина, управляя служебной иномаркой Mercedes-Вenz, ехал по деревне Радково. Скорость его автомобиля, как установило разбирательство, превышала максимально разрешенную.
«В это время на 141-ом километре трассы, около д. Косыничи Солигорского района, 55-летний мужчина переходил дорогу слева направо относительно направления движения машины», — рассказали в прокуратуре.
Заметив пешехода, водитель иномарки не применил экстренного торможения и сбил мужчину, в результате чего тот получил множественные телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкие, уточнили в Генпрокуратуре.
Исходя из информации, полученной в ходе судебного следствия, примерно через 15 минут по тому же участку дороги в том же направлении двигался другой автомобиль — Chrysler Voyager. Его водитель также, увидев лежащего на проезжей части человека, не смог вовремя остановить машину и совершил второй наезд на пешехода.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сообщается, что водители признали свою вину частично.
Суд Солигорского района, в котором рассматривалось дело о смертельном ДТП, назначил водителю Mercedes-Вenz 4 года 6 месяцев «химии», водителю Chrysler Voyager — 4 года в исправительной колонии открытого типа. Также оба водителя на пять лет лишены права управлять автомобилем.
Кроме того, в качестве компенсации родственникам погибшего водитель Chrysler Voyager должен выплатить 25 тысяч рублей. Еще 45 тысяч рублей обязано выплатить предприятие, которому принадлежит автомобиль Mercedes-Вenz, участвовавший в ДТП.
В Генпрокуратуре уточнили, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.