Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани выросло до девяти

Астраханские медики уточнили данные о последствиях аварии с участием общественного транспорта. Большинство пострадавших пассажиров госпитализированы в состоянии средней тяжести, обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Астрахани увеличилось число пострадавших в аварии с участием маршрутного такси. Медицинская помощь потребовалась девяти пассажирам, сообщает ТАСС со ссылкой на уточненные данные регионального Министерства здравоохранения.

Семь человек с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. 16-летняя девушка также в состоянии средней тяжести была направлена в областную детскую клиническую больницу; она прибыла в медучреждение самостоятельно в сопровождении родителей. Еще один пассажир получил легкие травмы и был направлен на амбулаторное лечение, госпитализация ему не потребовалась.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся диагностические исследования. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.