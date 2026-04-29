Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани выросло до девяти

В Астрахани увеличилось число пострадавших в аварии с участием маршрутного такси. Медицинская помощь потребовалась девяти пассажирам, сообщает ТАСС со ссылкой на уточненные данные регионального Министерства здравоохранения.
Семь человек с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. 16-летняя девушка также в состоянии средней тяжести была направлена в областную детскую клиническую больницу; она прибыла в медучреждение самостоятельно в сопровождении родителей. Еще один пассажир получил легкие травмы и был направлен на амбулаторное лечение, госпитализация ему не потребовалась.
Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся диагностические исследования. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.