Жительнице Красноярска вынесли приговор за гибель двоих детей при пожаре

Суд решил, что мать не справилась с родительскими обязанностями: не убрала зажигалку в безопасное место и оставила малышей одних. Ее признали виновной в причинении по неосторожности смерти детям и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Но наказание надолго отсрочили, так как сейчас женщина беременна. Отбывать его она будет после того, как родит, и ее будущему ребенку исполнится 14 лет.