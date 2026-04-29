Жительнице Красноярска вынесли приговор за гибель двоих детей при пожаре

В Красноярске вынесли приговор 21-летней женщине. Суд признал ее виновной в том, что она по неосторожности погубила двоих детей во время пожара. Об этом рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии 29 апреля.
Напомним, трагедия случилась 3 апреля 2025 года на улице Гастелло. Женщина ушла из квартиры по своим делам, оставив в запертой квартире без присмотра двоих спящих сыновей: десяти месяцев и трех лет. Пока ее не было, старший ребенок проснулся и нашел зажигалку в доступном для него месте. Он начал играть с ней и устроил поджог рядом с сушилкой для одежды. Начался пожар, выделился угарный газ. По заключению экспертов, дети погибли от острого отравления продуктами горения.
Суд решил, что мать не справилась с родительскими обязанностями: не убрала зажигалку в безопасное место и оставила малышей одних. Ее признали виновной в причинении по неосторожности смерти детям и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Но наказание надолго отсрочили, так как сейчас женщина беременна. Отбывать его она будет после того, как родит, и ее будущему ребенку исполнится 14 лет.
