В Волгограде суд арестовал мужчину за удары ножом в общежитии

Красноармейский районный суд Волгограда арестовал мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью соседу по общежитию. Ранее судимый Игорь К. останется под стражей до 22 июня 2026 года.
По версии следствия, 21 апреля 2026 года в коридоре общежития № 122 на ул. Мачтозаводская в Красноармейском районе мужчина из личной неприязни нанес соседу не менее четырех ударов кухонным ножом.
Потерпевший получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением селезенки — это квалифицируется как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
23 апреля 2026 года Игоря К. задержали и предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. На допросе в присутствии защитника он полностью признал вину. В суде мужчина возражал против ареста, но суд счел эту меру необходимой для обеспечения хода расследования.
Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
