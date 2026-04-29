«Ком в горле». Ухажер убил молодую женщину за отказ с ним встречаться

В коттеджном поселке под Красноярском нашли тело 32-летней женщины. Изначально сообщалось, что дверь в доме была открыта, в него проник грабитель, который жестоко расправился с хозяйкой. Эта новость переполошила жителей других коттеджных посёлков и СНТ: они испугались, что и в их частный дом может проникнуть посторонний, который окажется убийцей. В Сети появилась и другая версия. Утверждалось, что убитая —глава фирмы, а душегуб — её бывший подчинённый, который после увольнения вёл себя как сталкер. Но все оказалось несколько иначе.
Корреспондент krsk.aif.ru выяснила подробности у СК и пообщалась со знакомыми убитой.
«Забыла закрыть дверь».
Изначально об убийстве сообщила коллега погибшей. На своей странице в соцсети она рассказала, что все произошло 26 апреля в коттеджном поселке «Емельяновская горка». Хозяйка дома Ксения в тот день прилетела из командировки. Она сильно устала и забыла закрыть заднюю дверь. Ночью к ней, по версии подруги, пробрался грабитель. Мужчина, как пишет коллега, сначала задушил молодую женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом.
«Убивал долго и жестоко. Весь дом в крови», — подчеркнула знакомая убитой.
Эту историю подхватили СМИ. В СК факт убийства подтверждали, но подробностей какое-то время не давали.
Между тем, новость стала резонансной. Ее активно обсуждали в чатах подобных поселков в пригороде Красноярска. Мол, банды теперь будут грабить частные дома и убивать людей.
Он ее преследовал?
И тут появилась еще одна версия в разных СМИ. Женщина, которая представлялась начальницей погибшей, рассказала, что убийца — сталкер. То есть человек, который преследует другого, досаждает своим присутствием, пристает. Якобы убитая и убийца какое-то время работали в одном офисном здании. Но мужчина не прошел испытательный срок. Однако решил, что у него отношения с молодой сотрудницей. Мол, в день убийства он пробрался в дом Ксении и выпрашивал у нее денег. Она не дала. Завязался конфликт.
Примечательно, что погибшую в публикациях называли бизнесвумен, богатой женщиной. Возможно, из-за того, что она владелица частного дома. Но коттеджный поселок, где все произошло, отнюдь не элитный. Недвижимость там продают по цене двух-трехкомнатной квартиры среднего сегмента в Красноярске. Дома в пригороде сейчас активно покупают молодые люди, так как многим кажется, что это выгодно и комфортно. Видимо, и здесь это тот случай.
Кроме того, в соцсетях у Ксении много фото отдыха у моря, в красивых интерьерах и стильных нарядах. Правда, последние кадры опубликованы еще год назад.
Сам пришел в полицию.
Наконец, официальную версию дал СК. Звучит она как бытовое убийство.
"По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая встречались с января 2026 года. В вечернее время 26 апреля 2026 года мужчина приехал к женщине в дом для разговора о перспективе их дальнейших отношений.
В ходе беседы хозяйка заявила о намерении расстаться, что вызвало у фигуранта агрессию. Мужчина сдавил женщине шею руками, затем взял нож и нанёс несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый скрылся с места преступления, затем, осознав содеянное, сообщил в полицию о произошедшем", — сообщили в Следкоме.
Сейчас мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемому 31 год. Как нам удалось выяснить, он нигде официально не работает, был на испытательном сроке в качестве менеджера по продажам. В Красноярск приехал в 2013 году из Иркутска, где родился.
«Он не проникал в дом тайком. Женщина его впустила, так как они договаривались о встрече. До этого мужчина ее не преследовал, они вместе гуляли, ходили на свидания. Это отслеживается по их переписке в мессенджерах и такие же показания дают свидетели. Познакомились они через соцсеть. Погибшая не владела компанией, работала по найму», — объяснила корреспонденту krsk.aif.ru представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Всего добивалась сама.
Родом Ксения из небольшого города Кодинск, он находится севернее Красноярского края, окружен тайгой. Там у женщины остались пожилые родители. Она была единственным ребенком в семье.
«С Ксюшей занимались танцами в школе, всегда добрая, старательная, улыбчивая, добивалась результатов своим трудом. Мама ее очень любила, оберегала и во всем поддерживала, скромная семья. Небольшой город Кодинск, здесь Ксюша выросла и окончила школу на отлично. Она всегда была с огоньком в глазах, улыбкой, шикарными волосами», — рассказала про погибшую знакомая Мария.
«Про Ксению только хорошее можно сказать, такого исхода она точно не заслуживала. У всех сейчас ком в горле», — кратко ответила нам ее знакомая Дарья.
С местом и датой похорон родственники уже определились. Но публично об этом пока решили не объявлять.
