Воронежца отправили в колонию на 9 лет за сбыт наркотиков

Левобережный районный суд вынес приговор, по 20 эпизодам закладки наркотиков. Мужчина в составе преступной группы занимался бесконтактным распространением наркотиков на территории Воронежа.
Фигуранта задержали сотрудники полиции. При обыске при нем обнаружили и изъяли запрещенные вещества, предназначенные для реализации.
Изучив мобильный телефон задержанного, полицейские обнаружили координаты еще 20 «закладок», которые мужчина успел подготовить ранее. Все закладки были изъяты.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание виде 9 лет лишения свободы. Также с него в доход государства конфискован мобильный телефон, использовавшийся как орудие преступления, а 883 500 рублей, полученные в качестве оплаты за оборудование закладок.