Гражданин Казахстана погиб при сходе лавины в Бурятии

«Согласно официальной информации, полученной 28 апреля текущего года от компетентных органов Российской Федерации, в Муйском районе Республики Бурятия, в 13 километрах от населенного пункта Ирокинда, в результате схода снежной лавины погиб гражданин Казахстана А. Тицкий, 1990 года рождения», — говорится в сообщении в среду.
В МИД сообщили, что под снежной лавиной оказались шесть человек.
В ведомстве добавили, что посольство Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Российской Федерации для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что ситуация находится на контроле министерства.