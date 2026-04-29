Гражданин Казахстана погиб при сходе лавины в Бурятии

Астана. 29 апреля. КазТАГ — Гражданин Казахстана погиб в результате схода снежной лавины в Республике Бурятия, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«Согласно официальной информации, полученной 28 апреля текущего года от компетентных органов Российской Федерации, в Муйском районе Республики Бурятия, в 13 километрах от населенного пункта Ирокинда, в результате схода снежной лавины погиб гражданин Казахстана А. Тицкий, 1990 года рождения», — говорится в сообщении в среду.

В МИД сообщили, что под снежной лавиной оказались шесть человек.

В ведомстве добавили, что посольство Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Российской Федерации для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что ситуация находится на контроле министерства.