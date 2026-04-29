В ХМАО раскрыли схему хищения более 1 млрд рублей на «северных» пособиях

В Югре раскрыли масштабную аферу с пособиями на 1 млрд рублей. Четверо посредников подыскивали жителей юга для фиктивной прописки в арктических регионах. Полиция проверяет более 6500 человек, незаконно получавших выплаты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Югре пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в масштабных махинациях с бюджетными средствами. Злоумышленники организовали систему фиктивной регистрации граждан для незаконного получения повышенных социальных выплат. По предварительным данным, ущерб государству превышает 1 миллиард рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организаторы действовавшей с августа 2024 года схемы прописывали за вознаграждение жителей Северного Кавказа в регионах с высокими надбавками: ХМАО, Якутии, Мурманской области, на Ямале, Чукотке и Камчатке. Регистрацию оформляли через МФЦ по доверенности, а целью махинаций было получение повышенных ежемесячных пособий.

Четверо жителей Северного Кавказа искали «клиентов» через соцсети и мессенджеры, собирали документы и деньги, которые затем переправляли организаторам в Сургут. В рамках расследования уже возбуждено более 20 уголовных дел в отношении собственников жилья, предоставлявших свои адреса для фиктивной прописки.

На причастность к незаконному получению выплат сейчас проверяют более 6500 граждан, расследование продолжается.

