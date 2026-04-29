В Ростове-на-Дону украинца осудили за попытку подрыва российских военных

Южный окружной военный суд в Ростове приговорил 28-летнего гражданина Украины к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным по ч.1 ст. 222.1, ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Установлено, что ссуждённый в 2023 году незаконно приобрёл гранату. С её помощью он пытался подорвать военнослужащих Министерства обороны РФ, дислоцированных в Херсонской области.
Уточняется, что первые три года заключения осуждённый проведёт в тюрьме, далее девять лет — в колонии строгого ружима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.