Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске вновь загорелся Гусинобродский полигон 29 апреля

Очевидица рассказала, что дышать рядом с мусорным объектом «просто невозможно», а спасатели стянули на место четыре бульдозера.

Источник: Om1 Новосибирск

Двадцать девятого апреля в Новосибирске вновь загорелся Гусинобродский полигон. На месте уже работают пожарные. Об этом «Прецеденту» сообщили очевидцы. Одна из местных жительниц поделилась: она живёт неподалёку и постоянно видит, как горят мусорные массы. «Дышать просто невозможно. Кажется, за эту неделю уже второе возгорание на полигоне», — посетовала женщина.

Корреспондент издания обратился в региональное управление МЧС за разъяснениями. В ведомстве ответили, что в 14:49 подразделения выехали на тушение мусора на Гусинобродском шоссе. «На полигоне задействовано четыре бульдозера. Пожарные подразделения привлечены в качестве дополнительных сил», — уточнили в пресс-службе.

Редакция также запросила комментарий у регионального оператора по обращению с отходами — АО «САХ». Там пояснили: огонь задел лишь небольшой участок со стороны шоссе, работы по засыпке продолжаются, а причины возгорания станут понятны после того, как его полностью потушат. В компании заверили, что угрозы здоровью людей и работе сотрудников нет, а ситуацию держат под контролем.

Это не первый пожар на Гусинобродском полигоне в этом году. Аналогичные возгорания фиксировали восьмого февраля и двадцать третьего апреля. Ранее редакция Om1 Новосибирск сообщала, что две женщины погибли при ночных пожарах в Новосибирске и Маслянинском округе. Причинами могли стать непотушенная сигарета и горячая зола, оставленная на веранде.

