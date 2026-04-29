В Новосибирске вновь загорелся Гусинобродский полигон 29 апреля

Двадцать девятого апреля в Новосибирске вновь загорелся Гусинобродский полигон. На месте уже работают пожарные. Об этом «Прецеденту» сообщили очевидцы. Одна из местных жительниц поделилась: она живёт неподалёку и постоянно видит, как горят мусорные массы. «Дышать просто невозможно. Кажется, за эту неделю уже второе возгорание на полигоне», — посетовала женщина.
Корреспондент издания обратился в региональное управление МЧС за разъяснениями. В ведомстве ответили, что в 14:49 подразделения выехали на тушение мусора на Гусинобродском шоссе. «На полигоне задействовано четыре бульдозера. Пожарные подразделения привлечены в качестве дополнительных сил», — уточнили в пресс-службе.
Редакция также запросила комментарий у регионального оператора по обращению с отходами — АО «САХ». Там пояснили: огонь задел лишь небольшой участок со стороны шоссе, работы по засыпке продолжаются, а причины возгорания станут понятны после того, как его полностью потушат. В компании заверили, что угрозы здоровью людей и работе сотрудников нет, а ситуацию держат под контролем.
Это не первый пожар на Гусинобродском полигоне в этом году. Аналогичные возгорания фиксировали восьмого февраля и двадцать третьего апреля. Ранее редакция Om1 Новосибирск сообщала, что две женщины погибли при ночных пожарах в Новосибирске и Маслянинском округе. Причинами могли стать непотушенная сигарета и горячая зола, оставленная на веранде.