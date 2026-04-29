Около 200 собак погибли во время пожара в Нижнем Новгороде

Прибывшие на место первые пожарные расчеты столкнулись с открытым пламенем, охватившим постройку на площади в 50 квадратных метров.

В Нижнем Новгороде, а именно в Ленинском районе на улице Воронихина, произошел трагический инцидент — возгорание в хозяйственной постройке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Прибывшие на место первые пожарные расчеты столкнулись с открытым пламенем, охватившим постройку на площади в 50 квадратных метров. По словам владелицы, в результате пожара, по предварительным данным, погибло около двухсот собак.

Для ликвидации возгорания было задействовано 6 единиц техники и 30 представителей личного состава экстренных служб. Сотрудники МЧС России проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить точную причину случившегося.

Ранее ночной пожар вспыхнул в частном доме в Нижнем Новгороде.