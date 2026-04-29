Воронежский пенсионер отдал мошенникам почти 2,5 миллиона

71-летнему жителю Воронежа в мессенджере пришло сообщение от «старой знакомой». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Аферисты прислали фото поддельного постановления о проверке по факту утечки его персональных данных. После этого на связь вышел лжесотрудник ФСБ. Он сочинил небылицу о том, что от имени мужчины совершаются переводы в недружественную страну, и за это ему грозит тюремный срок. После этого пожилой воронежец согласился выполнить все указания, дабы очистить свое доброе имя. Он перевел все накопления на «безопасные счета» через банкомат, лишившись 2 445 000 рублей.