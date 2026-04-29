В Минске будут судить мужчину и его двух подруг за их походы по магазинам

В Минске мужчину и двух его подруг будут судить за незаконные походы по магазинам. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Так, осенью 2025 года минчанки 22 и 41 года и их знакомый 31-летний борисовчанин вместе выпивали. Когда закончились и деньги, и спиртное, одна из женщин вспомнила, что другой знакомый раньше дал еще три напечатанных на принтере купюры по 100 белорусских рублей.
Выпившая компания пошла в ближайший магазин, где расплатились за продукты и алкоголь фальшивкой. Вдохновленные, что подделки не раскрыли, она сходили также во второй и третий супермаркеты, где каждый раз при совершении покупок получали сдачу.
Фальшивые купюры обнаружились, только когда инкассаторы забрали выручку. Специалисты установили, что на купюрах не было водяных знаков, не соответствовала типографская печать, были одинаковые серийные номера и другие признаки подделки.
Милиция по записям с камер видеонаблюдения установила всех «фальшивомонетчиков». Фигурантам инкриминируют хранение с целью сбыта и сбыт поддельных банкнот, совершенные повторно (ч.1 и ч.2 ст. 221 Уголовного кодекса Беларуси).
Двое обвиняемых задержаны и находятся под стражей, третья их подельница — под подпиской о невыезде. За изготовление, хранение или сбыт поддельных денег в Беларуси максимальное наказание — лишение свободы до пятнадцати лет.
