Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сообщило о жестком ДТП легковушки с лесовозом под Брестом

Под Брестом легковушка столкнулась с лесовозом, потребовалась помощь МЧС.

Источник: УВД Брестского облисполкома

В Брестском районе произошло жесткое ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и лесовоз. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Жесткая авария произошла вечером 28 апреля возле агрогородка Чернавчицы. Около 21.25 вечера на 15 километре дороги Р-83 27-летний водитель Audi 100 врезался в лесовоз МАЗ в составе с прицепом. Установлено, что лесовоз, которым управлял 44-летний водитель, перед аварией совершил вынужденную остановку у правого края проезжей части из-за технической неисправности.

В аварии пострадал водитель иномарки и его 20-летняя пассажирка. Девушка оказалась заблокирована поврежденными конструкциями кузова. Спасатели использовали специальный инструмент, чтобы деблокировать пострадавшую и передать ее работникам скорой помощи.

Тем временем ГАИ предупредила о массированной отработке трасс в одной из областей Беларуси в течение двух суток, назвав причину.