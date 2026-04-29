МЧС сообщило о жестком ДТП легковушки с лесовозом под Брестом

Жесткая авария произошла вечером 28 апреля возле агрогородка Чернавчицы. Около 21.25 вечера на 15 километре дороги Р-83 27-летний водитель Audi 100 врезался в лесовоз МАЗ в составе с прицепом. Установлено, что лесовоз, которым управлял 44-летний водитель, перед аварией совершил вынужденную остановку у правого края проезжей части из-за технической неисправности.