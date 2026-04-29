Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове за взятку осудили полицейского из отдела по борьбе с коррупцией

Бывший полицейский получил в Ростове 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за взятку осудили бывшего сотрудника подразделения полиции по борьбе экономическими преступлениями. Об этом сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, оперуполномоченный ростовского отделения МВД получил от предпринимателя 320 тысяч рублей. По данным следствия, указанная сумма была платой за прекращение проверки в отношении организации.

— На основании собранных данных в управлении Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Затем материалы дела рассмотрели в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Подсудимого признали виновным, ему назначили 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере семикратной суммы взятки, то есть в 2,2 млн рублей. Также мужчине запретили в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе. Приговор вступил в силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.