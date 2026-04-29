Отчим насмерть забил трёхлетнюю девочку в Новосибирске

Как выяснили следователи, семья — мать, отчим и погибшая — приехала в Россию из соседнего государства в декабре прошлого года. Мужчина и ребёнок находились на территории страны нелегально: мать оформила документы только на себя. За это её привлекли к административной ответственности. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».