Отчим насмерть забил трёхлетнюю девочку в Новосибирске

В Новосибирске от полученных травм скончалась трёхлетняя девочка.

По данным следствия, её убил 29-летний отчим — он нанёс ребёнку множественные удары по голове и телу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Трагедия произошла вечером 27 апреля 2026 года.

Девочку в тяжёлом состоянии доставили в больницу, но спасти её не удалось. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Как выяснили следователи, семья — мать, отчим и погибшая — приехала в Россию из соседнего государства в декабре прошлого года. Мужчина и ребёнок находились на территории страны нелегально: мать оформила документы только на себя. За это её привлекли к административной ответственности. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

Прокуратура взяла на контроль ход расследования и проверит, как органы профилактики работали с этой семьёй. Кроме того, к ответственности привлекут арендодателя квартиры — он сдал жильё мигрантам с нарушениями миграционного законодательства.

Вера Ветрова.

СК