Нерасселение людей из двух домов в Воронеже привело к уголовному делу

В Воронеже возбудили уголовное дело о халатности из-за срыва расселения двух многоквартирных домов. Об этом сообщили в информационном центре СКР во вторник, 28 апреля.
По словам горожан, новое жильё они должны были получить ещё в декабре 2025 года в рамках программы комплексного развития территорий. Однако этого до сих пор не произошло. Кроме того, для переезда жителям двух многоквартирных домов предлагается отдалённый район, не имеющий надлежащей транспортной инфраструктуры. Обращения в различные инстанции результатов не дали.
Историей заинтересовался глава СУ СК России. Александру Бастрыкину доложат о ходе и расследовании уголовного дела.