200 собак погибли на пожаре в Ленинском районе

200 собак погибли на пожаре в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло в надворной постройке в Ленинском районе, рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Когда на место прибыли спасатели МЧС России, огонь раскинулся по площади 50 квадратных метров. Спасти животных уже не удалось. В тушении огня участвовали 30 пожарных с применением шести единиц техники.
По предварительной информации, здание использовалось для разведения собак. Со слов хозяев, погибшие животные были породы чихуахуа.
Сейчас дознаватели выясняются причины проишествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пожар с ущербом в 40 млн рублей произошел на предприятии по вине нижегородца.
Узнать больше по теме
