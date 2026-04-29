В Ростове гражданина Украины осудили за попытку подрыва российских военных

Подсудимый в Ростове получил 12 лет лишения свободы за попытку подрыва военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 28-летнего гражданина Украины осудили за попытку подрыва российских военных. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

— Установлено, что мужчина с использованием незаконно приобретенной им в 2023 году гранаты РГД-5 предпринял попытку подрыва военнослужащих Минобороны Российской Федерации, дислоцированных в Херсонской области, — рассказали в ведомстве.

Подсудимому назначили (по ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) 12 лет лишения свободы (три года в тюрьме и девять лет в колонии строгого режима), а также штраф в 30 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.

