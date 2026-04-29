В Туапсе загорелся дом рядом с НПЗ

В Туапсе в ночь на 29 апреля загорелся многоквартирный дом, расположенный рядом с НПЗ. Огонь перекинулся на здание в 02:40. Людей там не было, потому что всех эвакуировали заранее — днем 28 апреля.
Огонь разошелся на 150 кв. метров. На тушение ушло около двух часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее «Югополис» писал о том, что Туапсинский НПЗ загорелся утром 28 апреля после атаки беспилотников. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Тех, кому было необходимо, разместили в отеле.
В Туапсе ввели режим ЧС регионального масштаба. Глава МЧС Александр Куренков заверил, что сил и средств для борьбы с пожаром достаточно.
Утром 29 апреля распространение огня на Туапсинском НПЗ локализовали.
