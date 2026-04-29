На Дону полиция ищет мужчину, подозреваемого в убийстве

На Дону полиция ищет мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, повлекшего гибель человека. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным ведомства, 39-летнего подозреваемого зовут Фёдор Митяевич Дроменко.
«Подозреваемый может передвигаться на автомобиле “Мазда-6” белого цвета с гос. номерами: А 638 ЕО 323 рег.», — сообщили правоохранители.
Жителей области, заметивших разыскиваемого или его автомобиль, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (8634) 632−220 или 02.