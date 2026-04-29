Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже разыскивают 11-летнего мальчика в школьной форме

Местонахождение ребёнка неизвестно с 27 апреля.

Источник: АиФ Воронеж

11-летний Демид Пикин пропал без вести в Воронеже. Ориентировку на поиск опубликовало территориальное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Последний раз мальчика видели в понедельник, 27 апреля, на улице Героев Сибиряков. Он ушёл домой, но там так и не появился.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост — 160 см. У Демида русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в синюю куртку и школьную форму. С собой у мальчика была чёрная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номерам: 102, 112 или 8−900−305−12−26 (волонтёры).