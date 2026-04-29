В Шушенском инспектору лесной охраны дали взятку бревнами за сокрытие рубки

В Шушенском перед судом предстанет государственный инспектор лесной охраны. 29 апреля в прокуратуре Красноярского края рассказали, что его обвиняют во взяточничестве.
В августе 2025 года в краевое учреждение «Лесная охрана» пришло сообщение из космомониторинга: на снимках четко было видно, что в Саяно-Шушенском лесничестве идет незаконная рубка. Но старший инспектор, которая знала об этом нарушении, поступила иначе.
Вместо того чтобы честно написать в отчете о случившемся и передать материалы компетентным органам для наказания виновных, она договорилась с лесозаготовителем. За кругляк для своей бани она пообещала «закрыть глаза» на незаконную рубку в официальных документах. Женщина сделала подставную видеозапись соседнего участка, который не пострадал, и сделала вид, что ничего не произошло.
Позже для нее на местной пилораме отгрузили 41 бревно сосны и лиственницы: примерно 11 кубометров стоимостью 70 тысяч рублей. При этом лесному фонду страны незаконной рубкой был нанесен ущерб более двух миллионов рублей.
Прокурор утвердил инспектору обвинение в получении взятки. Обвиняемой грозит от трех до восьми лет колонии. А вот тот, кто дал взятку, от уголовного наказания освобожден. Он сам раскрыл сделку, сообщил силовикам о передаче бревен и помогал следствию.