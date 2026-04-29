Мужчину осудили за убийство знакомого в Дзержинске

42-летнего мужчину признали виновным в убийстве знакомого в Дзержинске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление произошло 12 декабря 2025 года. Мужчина, находясь на крыльце бани на проспекте Свердлова, в ходе конфликта нанес своему знакомому множественные ножевые ранения в область головы, груди и тела. От полученных повреждений потерпевший умер на месте.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в СК.
Ранее сообщалось, что нижегородец на своем автомобиле сбил незнакомца в ходе конфликта.